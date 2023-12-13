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جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

إحباط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان وحائل

الأربعاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
إحباط محاولات تهريب وترويج مواد مخدرة في جازان وحائل
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأوضح حرس الحدود، في بيان اليوم، أنه تم القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية خلال محاولة تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن عمليات التهريب

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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