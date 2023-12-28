نتائج قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا ومواعيد المباريات إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.6 طن حشيش في نجران الهلال يُلاقي سباهان والنصر يصطدم بالفيحاء في دور الـ16 المعدل الصحي المتوسط للنوم يوميًا جامعة نجران تبدأ باستقبال طلبات التسجيل في دبلوم التعدين السودة أدنى درجة حرارة اليوم بـ 5 مئوية مطار جدة يحذر المسافرين من خدمة رديئة بسبب السائقين غير المرخصين ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي اليمامة للحديد توصي بعدم توزيع أرباح نقدية
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في محافظة شرورة بمنطقة نجران أحبطت محاولة تهريب طن و(693) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على المشاركين في تهريبها، وهم مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
لا تهاون مع مهربي ومروجي المخدرات.#الحرب_على_المخدرات#بلغ_عنهمpic.twitter.com/KCYw4kPrYs
— حرس الحدود السعودي (@BG994) December 28, 2023