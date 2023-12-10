Icon

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه في كأس العالم للأندية 2023 Icon تحذير: الزكاة من مصادر الضمان الاجتماعي وعقوبة التحايل السجن والغرامة Icon وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات Icon نكودو يخطف نجومية الجولة الـ16 Icon القصاص من مواطن ضرب زوجته ودفعها على الجدار مما أدى إلى وفاتها Icon الكلية التطبيقية في جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج دبلوم الضيافة الجوية Icon أنشيلوتي يعقد اجتماعًا عاجلًا مع مودريتش Icon المؤتمر الصحفي بمهرجان الرياض للمسرح يكشف تفاصيل الدورة الأولى Icon اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد تطلق أعمال الملتقى الأول لجمعيات التوحد Icon حساب المواطن: إيداع 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحكام : 9 تعديلات شكلية تنظرها لجان طلبات تملك العقارات

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
إحكام : 9 تعديلات شكلية تنظرها لجان طلبات تملك العقارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت منصة إحكام التذكير بالتعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنصة إضافة إلى متطلبات التقديم.

وأوضحت المنصة عبر إنفوجراف في منصة إكس أن أنواع طلبات التعديل الشكلية تتمثل فيما يلي:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

ميزات جديدة لـ الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات

ميزات جديدة لـ الذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات

  1. إضافة المساحة الإجمالية للموقع.
  2. تعديل الاسم أو اللقب.
  3. تعديل الأخطاء المادية الكتابية.
  4. إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.
  5. إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.
  6. تعديل رقم السجل المدني.
  7. تعديل الحدود أو المساحة أو الأطوال.
  8. إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.
  9. التحويل إلى القياسات المترية.

خطوات التقديم في إحكام

وقالت المنصة إن التقديم على أي من الخدمات السابقة يتم من خلال ما يلي:

  • قم بإنشاء حسابك في منصة إحكام
  • قم بتعبئة النموذج مع إرفاق المستندات المطلوبة.
  • بعد ذلك قم بمراجعة مكتب هندسي معتمد من البلديات والأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي في حال كان طلبك طلب جديد أو تكملة اجراءات طلب سابق.
  • تابع حالة الطلب عن طريق المنصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية
وظائف

وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف
6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر...

السعودية اليوم
فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي
الرياضة

فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد تشيلسي

الرياضة
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار ريال والتعليم 195 مليارًا
السعودية اليوم

نفقات ميزانية 2024: القطاع العسكري 269 مليار...

السعودية اليوم
مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر
الرياضة

مفاجأة سارة لـ الهلال قبل مواجهة النصر

الرياضة
تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية
حصاد اليوم

تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه