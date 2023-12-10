إحكام : 9 تعديلات شكلية تنظرها لجان طلبات تملك العقارات

إضافة المساحة الإجمالية للموقع. تعديل الاسم أو اللقب. تعديل الأخطاء المادية الكتابية. إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي. إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية. تعديل رقم السجل المدني. تعديل الحدود أو المساحة أو الأطوال. إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة. التحويل إلى القياسات المترية.

خطوات التقديم في إحكام

وقالت المنصة إن التقديم على أي من الخدمات السابقة يتم من خلال ما يلي: