إحكام : 9 تعديلات شكلية تنظرها لجان طلبات تملك العقارات

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أعادت منصة إحكام التذكير بالتعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات بالمنصة إضافة إلى متطلبات التقديم.
وأوضحت المنصة عبر إنفوجراف في منصة إكس أن أنواع طلبات التعديل الشكلية تتمثل فيما يلي:
وقالت المنصة إن التقديم على أي من الخدمات السابقة يتم من خلال ما يلي: