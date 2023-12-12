إدارة الأحساء تنتصر على الشمالية في أولى جولات فرسان التعليم

فاز فريق “فرسان الأحساء” في أولى المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج “فرسان التعليم” بعد تغلبه على “الحدود الشمالية” بنتيجة نهائية 73 نقطة، مقابل 42 نقطة، بتنظيم من وزارة التعليم.

فرسان التعليم

وينطلق الموسم الثاني لبرنامج “فرسان التعليم”، الذي تبث منافساته على قنوات عين، وحظيت الجولة الأولى من دور الـ16 بإقبال كبير من الطلبة وأولياء الأمور والمتابعين، حيث يضم كل فريق 4 طلاب، بواقع طالبين وطالبتين في المرحلة الثانوية.

وضم فريق فرسان الأحساء كلًّا من إبراهيم نايف، لولوة الهنداس، الريم البشير، ومحمد الطويل، فيما ضم فريق فرسان الحدود الشمالية كلًّا من ياسر عبدالعزيز، فرح العنزي، مالك العنزي، وياقوت العنزي، وقدم أعضاء كل فريق نفسه للجمهور، وبعضًا من هواياته الشخصية، التي تنوعت بين التصميم، والتصوير والتأليف والرسم وكتابة الشعر وغيرها.

4 جولات

وبين 4 جولات، حملت أسماء مشاريع رؤية 2030، وهي: (القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية)، انسالت الأسئلة على فرسان الفريقين الثمانية، وتنوعت بين التاريخ والعلوم، الثقافة العامة، والرياضة، وتحفز كل فريق للأسئلة الموجهة إليه، وفيما تمهل فرسان الأحساء في إجاباتهم قليلًا، وحققوا الفوز في 3 جولات (القدية: 15 ـ 6، العلا: 15: 5، روح السعودية: 13:25)، بدا التسرع على فرسان الشمال، وكانت أفضل نتيجة حققوها تعادلهم في جولة نيوم 18 ـ 18.

وبدعم من لولوة الهنداس، وسرعة بديهة من الريم البشير، ومعلومات غزيرة لدى إبراهيم نايف، وتنسيق مُحكم من محمد الطويل، تمكن فرسان الأحساء من الإجابة عن معظم أسئلة الجولات الأربعة، وبدت ثقة الفريق كبيرة، رغم محاولات مقدم البرنامج لزعزعة الثقة في نفوس الفريقين، من باب الإثارة والتشويق، والتأكد من مدى ثباتهم، في المقابل، بدا فرسان الشمال متماسكين طيلة المسابقة، وقدموا أداءً جيدًا، إلا أن التسرع في إجابة بعض الأسئلة ذات الدرجات العالية، وتحديدًا في جولة “روح السعودية”، أفقدهم الكثير من النقاط.

جولة القدية

واستثمر فريق فرسان الأحساء آلية احتساب النقاط في المسابقة لصالحه، عندما أجاب على سؤال في جولة القدية، رفع من درجاته إلى 15 درجة، على حساب فرسان الشمال الذين تراجعت حصيلتهم إلى 6 درجات، وتكرر المشهد مرة أخرى في جولة “نيوم” عندما فشل فرسان الشمال الإجابة عن سؤال حول عمر اكتمال النخاع الشوكي لدى الطفل، ومرة ثالثة في جولة “روح السعودية” عندما تعرف فرسان الأحساء على الصورة المعروضة عليهم قبل اكتمال وضوحها أمامهم، وهي صورة جبال فيفا، وسوق عكاظ، فحصدوا عليهما 25 نقطة دفعة واحدة، في المقابل اكتفى فرسان الشمل بالتعرف على صورة واحدة لقصر المصمك، ولم ينجحوا في التعرف على صورة لمسجد قباء في المدينة المنورة، فخسروا 15 نقطة دفعة واحدة.

واللافت في المسابقة، أن جولاتها الأربعة، والأقسام التي تندرج تحتها، حملت أسماء مشاريع جاءت رؤية2030، مثل ذا ريج، أوكساجون، طريق مكة، المجَمع، موهبة، سندالة، في مسعى من القائمين على المسابقة في ترسيخ تلك المشاريع في نفوس الناشئة.