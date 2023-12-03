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سعر السهم 17 ريالًا

إدراج شركة الرياض للحديد في السوق الموازية

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
إدراج شركة الرياض للحديد في السوق الموازية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السوق المالية إدراج شركة الرياض للحديد في السوق الموازية – نمو – اعتبارًا من اليوم الأحد برمز تداول 9588 وبالرمز الدولي SA15TG8KLQ14.

أسهم الرياض للحديد

ويبلغ عدد أسهم الرياض للحديد مليون سهم فيما بلغت القيمة الإسمية للسهم الواحد عند الطرح 17 ريالًا، فيما تم تحديد حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وفي وقت سابق أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة الرياض للحديد في السوق الموازية “نمو”  عن إتمام عملية الطرح لعدد مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.

مؤشر السوق المالية

من جهة أخرى أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 41.54 نقطة ليقفل عند مستوى 11219.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 218 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 71 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 391.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24844.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

أسهم الرياض للحديد

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