أعلنت السوق المالية إدراج شركة الرياض للحديد في السوق الموازية – نمو – اعتبارًا من اليوم الأحد برمز تداول 9588 وبالرمز الدولي SA15TG8KLQ14.

أسهم الرياض للحديد

ويبلغ عدد أسهم الرياض للحديد مليون سهم فيما بلغت القيمة الإسمية للسهم الواحد عند الطرح 17 ريالًا، فيما تم تحديد حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة الرياض للحديد في السوق الموازية “نمو” عن إتمام عملية الطرح لعدد مليون سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة.

مؤشر السوق المالية