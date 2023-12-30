إدوارد ميندي يستعيد بريقه في دوري روشن

خطف حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة في دوري روشن السعودي.

تألق إدوارد ميندي

وكان إدوارد ميندي قد انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وتعرض لانتقادات في بداية مشواره؛ لتذبذب مستواه، واستقباله لأهداف عديدة، قبل أن يستعيد بريقه مؤخرًا.

وتألق إدوارد ميندي في آخر 6 مباريات مع الأهلي في دوري روشن السعودي، ولم يستقبل أي هدف، وقام بـ13 تصديًا ناجحًا، 7 منها من داخل منطقة الجزاء، وبلغت نسبة تصدياته الناجحة 100%، وذلك وفقًا لشبكة “سوفاسكور”.

فوز الأهلي ضد الخليج

ولعب الأهلي ضد الخليج بالأمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي، ونجح الراقي في تحقيق فوز قاتل بهدف دون رد، سجله فرانك كيسيه من ركلة جزاء عند الدقيقة 99.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 40 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الخليج عند 10 نقاط، في المركز العاشر.