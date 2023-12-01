إسرائيل تستأنف الهجوم على غزة بعد انتهاء الهدنة

استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة في الساعات الأولى من انتهاء الهدنة الإنسانية التي بدأت يوم الجمعة الماضية.

العدوان على غزة

وأفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن الغارات الإسرائيلية بدأت في السابعة من صباح اليوم الجمعة حيث تعرضت عدة مواقع في شمال غزة للقصف المتواصل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 14 شهيدًا وعشرات الإصابات في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي خلال ساعتين من بعد انتهاء الهدنة.

وأفادت قناة العربية أن غارات إسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية في خان يونس جنوبي القطاع فيما قالت سرايا القدس إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في نتساريم.

مفاوضات الهدنة

بدورها أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بجهود مشتركة بين قطر ومصر وأمريكا.

وتم وقف إطلاق النار مؤقتًا في غزة لمدة 4 أيام من الجانبين وتم تبادل تسليم عدد من الأسرى بين الجانبين وتم السماح بدخول بعض المساعدات الإغاثية للقطاع وفي وقت لاحق تم تمديد الهدنة ليومين إضافيين ما رفع الآمال في إمكانية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

الاعتراف بدولة فلسطين

وتطالب السعودية المجتمع الدولي بالقيام بدوره لوقف إطلاق النار بشكل دائم والاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القوانين الدولية.

وخلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول غزة شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على أن الوقت قد حان لصدور اعتراف دولي، بقرار من مجلس الأمن، بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مجدداً الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، برعاية الأمم المتحدة، تنطلق من خلاله عملية سلام جادّة وذات مصداقية تكفل تنفيذ حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.