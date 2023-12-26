إسقاط جسم طائر قرب سواحل مدينة دهب المصرية

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أكدت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار في سماء مدينة دهب، الواقعة على ساحل البحر الأحمر جنوب سيناء.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن شهود عيان قولهم إنه تم سماع دوي انفجارات في سماء مدينة دهب في شبه جزيرة سيناء.
وقال شهود عيان إنه جرى إسقاط جسم طائر على بعد 2 كم من سواحل المدينة من قبل الدفاعات الجوية المصرية.