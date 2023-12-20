إشارات مشاة ذكية في رفحاء

فعّلت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء تقنية إشارات المشاة الذكية التي تعمل من خلال نظام يعتمد على المجسّات المتصلة بنظام ضوئي أرضي يتناغم مع إضاءة الإشارات في 6 مواقع حيوية في مرحلتها الأولى، وذلك ضمن مبادراتها وتوجهاتها نحو المحافظة الذكية.

إشارات مشاة ذكية

وبينت الأمانة أن معابر المشاة الذكية تتميز بجودتها ووضوحها لقائدي المركبات ومرتادي الطرق من خلال رصف معابر المشاة من الإنتر لوك الأسمنتي مع إضافة إنتر لوك مضيء على جوانب المعبر وبواجهة المطب لكي يكون أكثر وضوحًا من سابقة من المعابر العادية وإضافة قواطع زجاجية مضيئة على أرصفة المعبر وقبله لكي يكون نقطة تهدئة لقائدي المركبات ووضع عداد للثواني لتسهيل عبور المشاة ومعرفة الوقت الزمني لكي يعبر، بالإضافة لوضع العمود الذكي الخاص بالمكفوفين, حيث يتميز بمستشعرات أثناء عبور أي شخص وتكون الإشارة حمراء يصدر صوت تنبيهي بعدم العبور ويسمح أيضا بالعبور للمشاة أثناء تحول إشارتهم للون الأخضر.

ويهدف ذلك لتسهيل حركة المشاة بين المجمعات التجارية وحمايتها من الحوادث وتهدئة الحركة داخل المحافظة وانسيابية حركة السيارات بعدم السماح للمشاة بعبور الشارع من أي مكان وتوجيههم للعبور من الممرات المخصصة للمشاة مما يوفر الأمان لهم.