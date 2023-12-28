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لا حاجة طبية لدخول المستشفى

إصابات بمتحور JN1 في مصر

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
إصابات بمتحور JN1 في مصر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس، عن ثبوت إصابة مواطنين بالمتحور الجديد “JN1” من خلال التحاليل المعملية.

الحالة مستقرة

وقالت الوزارة المصرية في بيان رسمي: إن حالتهما الصحية مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولهما المستشفى؛ حيث إن أعراضهما المرضية خفيفة لإصابة الجهاز التنفسي العلوي.

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وأكدت متابعتها الدقيقة للوضع الوبائي في مصر، مشددة على أن التوصيات الصحية للتعامل مع فيروس كورونا لا يوجد بها أي تغيير؛ باعتباره أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كالأنفلونزا ومجموعة فيروسات الأنف، ولا يوجد أي توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات احترازية مختلفة عن سائر الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

الوقاية

ووفق وزارة الصحة المصرية؛ لا تزال الطريقة المثلى لتجنب الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي تتمثل في: (التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وعدم خروج المصابين من المنزل، وارتداء الكمامة في حالة الاحتياج للخروج، والتهوية الجيدة، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة سيئة التهوية، وارتداء الكمامة في حال ضرورة التواجد فيها).

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