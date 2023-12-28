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بكامل قواه العقلية

إصابة حلمي بكر بـ الشلل بعد النصب عليه

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
إصابة حلمي بكر بـ الشلل بعد النصب عليه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في أحاديث لوسائل إعلام محلية، عن تطورات حالته الصحية، قائلةً إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه.

بكامل قواه العقلية

وقالت زوجة الموسيقار حلمي بكر إنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية، مؤكدة أن هذا حدث له نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.

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وذكرت أن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام يحرصان على زيارته والاطمئنان عليه، لافتة إلا أنها بصدد البحث عن طبيب جيد، ونقله إلى مستشفى علاج طبيعي إذا كان بحاجة إلى ذلك.

النصب على حلمي بكر

وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%.

وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية إن بكر يتم علاجه داخل منزله بعد متابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني، لافتًا إلى أنه رفض أن يتم نقله لأحد المستشفيات بعد تدخل النقابة، بسبب تدهور حالته الصحية.

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