الغطاء النباتي يحذّر من غرامة الـ 16 ألف ريال نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة إصابة حلمي بكر بـ الشلل بعد النصب عليه حظه يفلق الصخر.. ردود فعل الجماهير السعودية على قرعة أبطال آسيا اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة كريستيانو رونالدو ضمن قائمة أكثر 5 رياضيين ثراءً بالعالم قصة بند ظهر منذ 155 سنة قد يحرم ترامب من الرئاسة حساب المواطن: نعمل على تحسينات بالتطبيق وبالإمكان استخدامه لاحقًا إصابات بمتحور JN1 في مصر استمتعوا بالأجواء الجميلة نهاية الأسبوع
كشفت سماح القرشي، زوجة الموسيقار حلمي بكر، في أحاديث لوسائل إعلام محلية، عن تطورات حالته الصحية، قائلةً إنه يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة رجليه.
وقالت زوجة الموسيقار حلمي بكر إنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، موضحةً أنه مازال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية، مؤكدة أن هذا حدث له نتيجة صدمته بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.
وذكرت أن الفنانة نادية مصطفى والدكتور عاطف إمام يحرصان على زيارته والاطمئنان عليه، لافتة إلا أنها بصدد البحث عن طبيب جيد، ونقله إلى مستشفى علاج طبيعي إذا كان بحاجة إلى ذلك.
وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%.
وقال مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية إن بكر يتم علاجه داخل منزله بعد متابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني، لافتًا إلى أنه رفض أن يتم نقله لأحد المستشفيات بعد تدخل النقابة، بسبب تدهور حالته الصحية.