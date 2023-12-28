إصابة شخصين في حريق منزل بحي قنيع ببيشة

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باشرت فرق الدفاع المدني في بيشة، مساء اليوم، حريقًا في منزل بحي قنيع أسفر عن إصابة شخصين.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن مدني بيشة باشر إخماد حريق في منزل بحي قنيع، نتج عنه إصابة شخصين.
وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم نقلهما بوساطة الجهة المختصة للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.