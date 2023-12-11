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إصابتان في حادث تصادم على طريق شرما والإسعاف الجوي يتدخل

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
إصابتان في حادث تصادم على طريق شرما والإسعاف الجوي يتدخل
المواطن - فريق التحرير

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أصيب شخصان في حادث تصادم مروري على طريق شرما في منطقة تبوك فيما باشر الإسعاف الجوي الحادث على الفور.

وقال الهلال الأحمر السعودي إن الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي باشرت حادث تصادم على طريق شرما بمنطقة تبوك نتج عنه إصابتان.

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وأضاف أنه تم نقل إحدى الإصابتين عبر الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد التخصصي.

الإسعاف الجوي

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