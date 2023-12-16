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وزارة الصحة أكدت أهمية الإبلاغ في حالة المخالفات

إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يحتاج لأي مقابل مادي

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يحتاج لأي مقابل مادي
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن استصدار الإجازة عبر منصة “صحة”، لا يحتاج لدفع أي مقابل مالي.

إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يتطلب دفع مقابل مالي.

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التواصل في حالة أي مخالفات

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حال مخالفة ذلك يتم التواصل معها عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لتصعيد البلاغ.

 

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