إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يحتاج لأي مقابل مادي

أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن استصدار الإجازة عبر منصة “صحة”، لا يحتاج لدفع أي مقابل مالي.

إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على منصة “إكس”، أن إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يتطلب دفع مقابل مالي.

التواصل في حالة أي مخالفات

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه في حال مخالفة ذلك يتم التواصل معها عبر الرسائل الخاصة او الاتصال بالرقم 937 لتصعيد البلاغ.