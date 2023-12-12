إصدار خاص من مرسيدس .. بمواصفات وأسعار فريدة

أعلنت شركة مرسيدس، عن إطلاق الإصدار الخاص “Vibes” من سيارة الفئة A، والذي يعد ثمرة التعاون مع شركة سوني اليابانية.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الإصدار يتواءم بشكل كبير مع جهاز الألعاب “بلاي ستيشن 5” الشهير، مشيرة إلى أن السيارة تأتي مصحوبة بالجهاز، ونسخة قابلة للتنزيل من لعبة السباقات Gran Turismo 7.

مواصفات السيارة الجديدة

وتتألق السيارة بطلاء باللون الأبيض وإضاءة زرقاء اللون، ويعتمد على السيارة A 250 e الهجين Plug-in بقوة 160 كيلووات/218 حصاناً، وعزم الدوران الأقصى 450 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثانية، فضلاً عن الوصول إلى السرعة القصوى 225 كلم/س. وتصل السيارة إلى مدى السير الكهربائي 76 كلم.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشتين قياس 10.25 بوصة، مع دعم العديد من المزايا الذكية بفضل دمج الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وغوغل أندرويد أوتو.

وأعلنت مرسيدس أن الإصدار يقتصر إنتاجه على 50 نسخة فقط، ويتوفر نظير سعر يبلغ 50 ألفاً و626 يورو.