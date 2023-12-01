إطلاق أكبر مبادرة لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي

وضعت رئاسة الشؤون الدينية لوكالة المسجد النبوي شعار “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا” كنموذج معياري، لتعضيد عمل المنظومة الدينية بوكالة المسجد النبوي، ومرتكز محوري لمنطلقات الرئاسة وفق إستراتيجياتها؛ لإثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وتهيئة البيئة التعبدية، وتقديم الخِدمات الدينية المثلى لزائري المسجد النبوي.

خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عقب تدشينه مبادرة: “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا”؛ أن خدمة زوار مسجد رسولنا الكريم ﷺ، واجب عظيم، وشرف منيف لمنسوبينا بوكالة المسجد النبوي، وأن منسوبي الوكالة يتمتعون بالحس العالي من استشعار عظمة الأعمال التي يقومون بها لخدمة المسجد النبوي وزائريه دينيًّا.

وأوضح: أن مبادرة “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا”؛ هدفها إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وتحقيق الأثر الإيجابي الديني في نفوس زائري المسجد النبوي.

مواصلة الجهود

وحث رئيس الشؤون الدينية جميع منسوبي الوكالة على مواصلة الجهود، وبذل مزيد من العطاء لخدمة المسجد النبوي وزائريه، وتمكينهم من تأدية عبادتهم في بيئة تعبدية إيمانية روحانية، وتحقيق التميز في مخرجات المبادرة، وأهمية الإخلاص والإتقان في العمل؛ بما ينعكس إيجابًا على الخِدمات الدينية المقدمة لزائري المسجد النبوي، ولضمان وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى العالم.

وشدد على أن تجويد الخِدمات الدينية يعد مطلب مهم في الارتقاء بالمنظومة الدينية، وتمكين القاصدين من أداء العبادة بسلاسة وطمأنينة.

وشارك رئيس الشؤون الدينية في توزيع الهدايا على زائري المسجد النبوي؛ تفعيلًا لحملة “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا”.