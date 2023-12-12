إطلاق الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية بجامعة الفيصل

تستعد كلية الأعمال في جامعة الفيصل بالرياض لإطلاق برنامج الماجستير التنفيذي للقيادات في الإدارة الصحية، الذي تم تصميمه بالتعاون مع جامعة تينيسي العريقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وكلية الطب بجامعة الفيصل، حيث يتم الإطلاق الفعلي العام المقبل 2024م، ويتخرج المشاركون بعد 18 شهرًا، حيث يستهدف البرنامج قادة وقائدات المستقبل في القطاع الصحي.

تفاصيل البرنامج

وسيتم تقديم البرنامج من قبل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الأعمال وخبراء محليين وأعضاء هيئة التدريس من كلية الأعمال في جامعة تينيسي، التي تمتلك برنامج ناجحًا في إدارة الأعمال العليا في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، والخطط الموضوعة لتطوير القطاعات الصحية في المملكة، حيث تم عقد ورشة عمل في 11 ديسمبر 2023م لمناقشة البرنامج، وما سيقدمه للقطاع الصحي ومدى أهميته لمدراء القطاع الصحي.

وتقدم الكلية من خلال هذا البرنامج أدوات حديثة، منها الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والرقمنة، للمساهمة في دعم تحول الرعاية الصحية وتميز النظام الصحي، في إطار مستدام يؤكد على أهمية الحوكمة وإدارة التغيير لضمان تقديم نظام الرعاية الصحية المستقبلي بكفاءة في المملكة.