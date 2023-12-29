Icon

ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز Icon 10 ضوابط لاستخدام اسم السعودية كعلامة تجارية Icon وظائف شاغرة لدى روشن العقارية Icon الزكاة: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات حتى 30 يونيو Icon ناد إنجليزي يسعى لضم فيرمينو Icon الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما Icon تفاصيل المهن المشمولة في نظام مزاولة المهن الهندسية Icon إطلاق حسابات النصر على منصتين صينتين Icon كارلو أنشيلوتي مستمر مع الريال حتى 2026 Icon تفاصيل الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

إطلاق حسابات النصر على منصتين صينتين

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
إطلاق حسابات النصر على منصتين صينتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحظى الجولة الآسيوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باهتمام كبير من جميع أنحاء العالم، ما دفع العالمي لإطلاق حسابات رسمية في الصين.

حسابات للنصر على منصتين صينتين

وذكرت حساب النصر الرسمي عبر منصة “إكس”، قبل قليل: “نُعلن لجماهيرنا حول العالمي عن إطلاق حسابات في منصتي “ويبو” و”دوين” الصينتين ابتداءً من اليوم”.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية

حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية

الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة

الأهلي المصري يكتب التاريخ بمونديال الأندية في جدة

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويستعد العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لخوض جولة في الصين خلال شهر يناير المقبل، وسيخوض وديتين ضد نظيره شنغهاي، يوم 24، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

ويأمل لويس كاسترو في تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا بشكل مميز في جولة الصين، قبل العودة للمشاركة في المنافسات المحلية ودوري أبطال آسيا.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

النصر يُلاقي التعاون غدًا

وقبل انطلاق الجولة الصينية، ستكون آخر مواجهات النصر المحلية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم غد السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ويتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

نادي النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي المصري الرابع عالميًا
آخر الاخبار

الأهلي المصري الرابع عالميًا

آخر الاخبار
“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل
السعودية اليوم

“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف
وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS
وظائف

وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS

وظائف
وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف
وظائف

وظائف شاغرة للخريجين في شركة سامرف

وظائف
عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول حاسمة
السعودية اليوم

عبث على أعمدة مترو الرياض ومقترحات بحلول...

السعودية اليوم
برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي
الرياضة

برشلونة يُجهز خطة لرحيل ليفاندوفسكي

الرياضة
37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية
وظائف

37 وظيفة شاغرة في مشروع القدية

وظائف

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه