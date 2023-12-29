إطلاق حسابات النصر على منصتين صينتين

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تحظى الجولة الآسيوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باهتمام كبير من جميع أنحاء العالم، ما دفع العالمي لإطلاق حسابات رسمية في الصين.
وذكرت حساب النصر الرسمي عبر منصة “إكس”، قبل قليل: “نُعلن لجماهيرنا حول العالمي عن إطلاق حسابات في منصتي “ويبو” و”دوين” الصينتين ابتداءً من اليوم”.
ويستعد العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لخوض جولة في الصين خلال شهر يناير المقبل، وسيخوض وديتين ضد نظيره شنغهاي، يوم 24، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.
ويأمل لويس كاسترو في تجهيز لاعبيه بدنيًا وفنيًا بشكل مميز في جولة الصين، قبل العودة للمشاركة في المنافسات المحلية ودوري أبطال آسيا.
وقبل انطلاق الجولة الصينية، ستكون آخر مواجهات النصر المحلية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، يوم غد السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
ويتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
#النصر السعودي .. أقـرب للصين والصينييـن 🤩🇨🇳
نُعلن لجماهيرنا حـول العالم 🌏
عن إطلاق حسابات النصر الرسمية في منصتي "ويبو" و "دوين" 📲
weibohttps://t.co/zN8CEtB5yg
douyinhttps://t.co/ZzhMpRIYVC#النصر_وجهة_العالم 💛 pic.twitter.com/1rM8cpFNAn
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 29, 2023