إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية

أعلنت وزارة الخارجية، قبل قليل، بالتعاون مع وزارة الرياضة، عن إطلاق ميزة إصدارة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق الأسبوع المقبل في جدة.

إطلاق ميزة التأشيرة الإلكترونية

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى السعودية، لحضور مباريات كأس العالم للأندية، وتوفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة السعودية، ومساندة أنديتهم في البطولة وسط أجواء حماسية.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانها، أن يُمكن لحاملي تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية، لحضور المواجهات عبر الموقع الإلكتروني.

كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام فلومينيزي البرازيلي، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.