إطلاق نسخة تجريبية من Grok لمستخدمي إكس +Premium

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إطلاق نسخة تجريبية من تقنية Grok للمشتركين في خدمة +Premium داخل الولايات المتحدة.
وقال ماسك في تغريدة له على موقع “X” :”نسخة beta الاختبارية من تقنيات Grok باتت متاحة الآن لجميع المستفيدين من خدمات +Premium على شبكة X في الولايات المتحدة”.
ولفت ماسك إلى أن النسخة الاختبارية قد تكون فيها بعض المشكلات في البداية، لكن سيتم إضافة تحسينات عليها بشكل يومي.
وأضاف: “في غضون أسبوع تقريبًا سيكون Grok متاحًا لجميع المستخدمين باللغة الإنكليزية، والأولوية التالية هي اليابانية (ثاني أكبر قاعدة مستخدمين)، وبعدها آمل أن تتوفر هذه الخدمات بجميع اللغات بحلول أوائل 2024”.
وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي Grok، تم تطويرها من قبل شركة “Xai” التابعة لإيلون ماسك، وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن هذه التقنيات ستكون قادرة على تقديم إجابات على جميع أسئلة المستخدمين تقريبًا.