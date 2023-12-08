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إطلاق نسخة تجريبية من Grok لمستخدمي إكس +Premium

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
إطلاق نسخة تجريبية من Grok لمستخدمي إكس +Premium
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن إطلاق نسخة تجريبية من تقنية Grok للمشتركين في خدمة +Premium داخل الولايات المتحدة.

تقنية Grok

وقال ماسك في تغريدة له على موقع “X” :”نسخة beta الاختبارية من تقنيات Grok باتت متاحة الآن لجميع المستفيدين من خدمات +Premium على شبكة X في الولايات المتحدة”.

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ولفت ماسك إلى أن النسخة الاختبارية قد تكون فيها بعض المشكلات في البداية، لكن سيتم إضافة تحسينات عليها بشكل يومي.

وأضاف: “في غضون أسبوع تقريبًا سيكون Grok متاحًا لجميع المستخدمين باللغة الإنكليزية، والأولوية التالية هي اليابانية (ثاني أكبر قاعدة مستخدمين)، وبعدها آمل أن تتوفر هذه الخدمات بجميع اللغات بحلول أوائل 2024”.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي Grok، تم تطويرها من قبل شركة “Xai” التابعة لإيلون ماسك، وتبعًا للمعلومات المتوفرة فإن هذه التقنيات ستكون قادرة على تقديم إجابات على جميع أسئلة المستخدمين تقريبًا.

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