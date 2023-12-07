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لمواجهة الانخفاض الحاد في المبيعات

إطلاق نماذج جديدة من آيباد وماك بوك بداية 2024

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
إطلاق نماذج جديدة من آيباد وماك بوك بداية 2024
المواطن - فريق التحرير

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تسعى شركة أبل، إلى إصدار العديد من النماذج الجديدة وإدخال تحديثات على أجهزة “آيباد” و”ماك” في أوائل العام المقبل، ضمن جهودها الرامية لمواجهة الانخفاض في المبيعات.

إطلاق أجهزة آيباد

ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر على دراية بالأمر، أنه من المقرر أن تشمل إصدارات الربيع جهاز “آيباد آير” الجديد بحجمين لأول مرة، فيما يحتوي جهاز “ماك بوك آير” على معالج “إم 3” الأكثر سرعة في معالجة البيانات بشركة أبل.

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وتتطلع صانعة الجوالات الأمريكية إلى إصدار النماذج الجديدة للمساعدة في تعزيز الطلب في عام 2024، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق أجهزة “آيباد” وملحقاتها في نهاية شهر مارس تقريبًا، بالتزامن مع تحديث نظام التشغيل “آيباد أوه إس 17.4”.

أربعة موديلات جديدة من آيباد

وأوضحت المصادر، أنه في حين من المحتمل إصدار تحديث نظام التشغيل “ماك أوه إس 14.3” خلال الفترة بين يناير وفبراير، إلا أن أجهزة “ماك” الجديدة لا يتوقع أن يعلن عنها قبل شهر مارس.

وتخطط الشركة لأربعة موديلات جديدة من “آيباد برو”، تحمل الأسماء الرمزية “جيه 717″ و”جيه 718″ و”جيه 720” و”جيه 721″، مع أحجام شاشات تتراوح بين 11 بوصة و13 بوصة تقريبًا، فضلًا عن إصدارات من لوحات المفاتيح “ماجيك”، ونظارة الواقع المختلط “فيجن برو”.

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