إعداد نونو سانتو سبب تراجع نتائج الاتحاد

حمل الرئيس الأسبق لنادي الاتحاد، منصور البلوي، مسؤولية تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم للمدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

البلوي يؤكد أن سانتو سبب التراجع

وقال منصور البلوي: “بعد رؤيتي لمخاطرة نونو سانتو في معسكر الطائف؛ قلت لإدارة نادي الاتحاد، بعد الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي؛ ستبدأ الإصابات في صفوف الفريق”.

وتابع البلوي خلال تصريحاته لإذاعة FM العربية، قائلًا: “إعداد معسكر الطائف هو سبب تدهور الاتحاد هذا الموسم، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم يلعبون غير جاهزين”.

وأضاف الرئيس الذهبي للاتحاد: “المفترض ألا يخرج نونو سانتو ويصرح بأنه لا يريد لاعبًا في الفريق، هذا ليس حقه، لأنه لا يعطي بذلك الفرصة للإدارة من أجل تسويق عقده”.

نونو سانتو مع الاتحاد

وكان نادي الاتحاد قد أعلن يوم 7 نوفمبر الماضي، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع نونو سانتو، بعد عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على تدريب الفريق، وتوجه بالشكر له على ما قدمه.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 56 مباراة تحت قيادة سانتو، وحقق 39 انتصارًا، وتعادل 9 مرات، وخسر 8 مرات، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع هذا الموسم، وخسر العديد من النقاط، لتُقرر الإدارة إقالته.