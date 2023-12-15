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إعدام دراجة نارية استخدمت في التفحيط بقطر

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
إعدام دراجة نارية استخدمت في التفحيط بقطر
المواطن - فريق التحرير

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قامت الجهات المختصة في قطر بإعدام دراجة نارية استخدمها أحد الأشخاص في التفحيط معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر وذلك وفق الأنظمة المطبقة هناك.

رصد مقطع التفحيط

ونشرت الداخلية القطرية مقطع فيديو يوثق المفحط الذي تم رصده يقود الدراجة واقفًا ثم في مشهد آخر يتم فرم الدراجة داخل ماكينة فرم كبيرة مخصصة لهذا الغرض.

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ضبط المفحط

وعلقت الداخلية القطرية على المقطع بالقول: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قائد دراجة نارية أثناء قيامه بحركات استعراضية، معرضًا حياته والآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات المختصة من ضبط الدراجة النارية وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه.

 

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