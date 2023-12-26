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ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية

إعفاء مواطني دول الخليج والأردن من تأشيرة زيارة بريطانيا بدءًا من 2024

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
إعفاء مواطني دول الخليج والأردن من تأشيرة زيارة بريطانيا بدءًا من 2024
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الحكومة البريطانية أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارًا من مطلع العام القادم 2024.

وقالت الحكومة البريطانية: إن مواطني دول الخليج لن يحتاجوا إلى تأشيرات زيارة المملكة المتحدة، إذ ستعمل السلطات البريطانية على تحسين العمليات الحدودية لتسهيل دخول السياح والطلبة ورجال الأعمال.

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لا تأشيرة زيارة

وأوضحت أن دول الخليج كافة (السعودية، البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، الإمارات)، إضافة إلى الأردن، ستنتقل إلى نظام تصاريح السفر الإلكتروني، ما يعني عدم الحاجة إلى تأشيرة زيارة.

وأكدت الحكومة البريطانية إلى أن الإعفاء من التأشيرة سارٍ لمن يخطط للسفر إلى بريطانيا بعد تاريخ 22 فبراير 2024، إذ بإمكان السائح تقديم طلب الحصول على تصريح سفر إلكتروني سارٍ لمدة عامين بقيمة 10 جنيهات إسترلينية، سواء للكبار أو الصغار والرضع، ابتداءً من تاريخ 1 فبراير من العام القادم، ويستغرق إتمام الطلب نحو ثلاثة أيام عمل تقريبًا.

تصريح إلكتروني

وذكرت حكومة بريطانيا أن التصريح الإلكتروني ETA يسمح بدخول الأراضي البريطانية والإقامة لمدة ستة أشهر كسائح أو لزيارة الأقارب أو لغرض الأعمال التجارية أو للدراسة القصيرة، أو للحصول على تأشيرات العبور عبر مطارات المملكة المتحدة «الترانزيت»، أو للعمل المؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

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