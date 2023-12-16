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بعد خسارة الاتحاد ضد الأهلي المصري

إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
إعلاميون عن كريم بنزيما: كان مستهترًا وعليه الاعتزال
المواطن - محمد سمعه

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هاجم مجموعة من الإعلاميين المنتمين لنادي الاتحاد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وذلك بعد إقصاء الاتحاد من كأس العالم للأندية على يد الأهلي المصري.

إهدار كريم بنزيما لركلة جزاء

وكانت المباراة شهدت إهدار بنزيما لركلة جزاء في الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول، تصدى لها الحارس محمد الشناوي حارس النادي الأهلي المصري، كما لم يظهر اللاعب الفرنسي بصورة فنية جيدة رغم تسجيله هدف الاتحاد الوحيد بالأمس.

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وقال الإعلامي الاتحادي عدنان جستنيه عبر حسابه في منصة ” إكس” : “كريم بنزيما هو السبب هو المفروض اللي يعتزل”.

أما الناقد الرياضي حامد البلوي المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد فقال عبر برنامج ” أكشن مع وليد” : ” بنزيما كان مستهترًا، هو أضاع ركلة الجزاء سواء أثر عليه الليزر، أو لم يؤثر الليزر، ولم يظهر بشكل جيد أمام الأهلي”.

المطالبة باستقالة إدارة الحائلي

أما الناقد الرياضي محمد أبو هداية فقال: “أهلي القاهرة كان الأفضل في التحكم برتم اللقاء واستحق الفوز بجدارة ، أتمنى من الاتحاديين البحث عن الأسباب داخل ناديهم وإدارتهم التي من المفترض أن تحترم جماهيرها وتقدم استقالتها بالطرق النظامية الجديدة لأنها تقف خلف هذا الإخفاق غير المنتظر”.

كريم بنزيما - الاتحاد والأهلي المصري

وأضاف: ” الاتحاد يحتاج إلى فكر جديد إعتباراً من الموسم المقبل بعد كومة الأخطاء والسلبيات التي وقعت فيها ، وهذا الموسم للنسيان حتى على الصعيد المحلي”.

 

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