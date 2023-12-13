إعلامي اتحادي يُعلق على أداء توري بينسو: شخصيتها قوية

علق الإعلامي محمد أبو هداية، المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد، على أداء الحكمة الأمريكية توري بينسو التي أدارت مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي أمس في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية.

توري بينسو

وقال أبو هداية عبر حسابه في منصة “إكس”: “هذه المرأة تملك شخصية قوية ونجحت بتميز في ضبط الحالات والانفعالات وأدارت اللقاء بجودة قانونية تُدرّس وبضمير – وللحق : ما رأيناه من صفات فيها للأسف يفتقدها الكثير من الحكام الذين أداروا لقاءات في دورينا وفي آسيا كانت مثار جدل ليومنا هذا”.

الحكمة الأمريكية صاحبة الـ 37 عامًا كانت أول حكمة أجنبية تدير مباراة في الملاعب السعودية بعد إسنادها مسؤولية تحكيم مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي.

بدأت توري بينسو مسيرتها كحكمة في مباريات السيدات بالدوري الأمريكي ثم في عام 2020 أصبحت أول سيدة تحكم مباريات في الدوري الأمريكي للرجال.

وسبق لـ بينسو إدارة مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وتُعد بينسو ثاني حكمة تدير مباراة في مونديال الأندية بعد البرازيلية إيدينا ألفيش، التي أدارت مباراة أولسان الكوري الجنوبي والدحيل القطري في نسخة 2020 من مونديال الأندية.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية 7 أندية، وهم “مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، الاتحاد بطل الدوري السعودي، فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجونبية، كلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، الأهلي المصري بطل إفريقيا، أوراوا الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل الأوقيانوس”.

وجاء ترتيب القيمة التسويقية للأندية كالتالي: “مانشستر سيتي برصيد مليار و 26 مليون يورو، الاتحاد برصيد 114 مليونًا و 43 ألف يورو، فلوميننسي برصيد 107 ملايين و 60 ألف يورو، كلوب ليون برصيد 38 مليون يورو، الأهلي خامسًا برصيد 30 مليون يورو، أوراوا برصيد 19 مليون يورو، أوكلاند سيتي برصيد 5 ملايين يورو”.