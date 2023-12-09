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يشتمل على أربعة مسارات

إعلان مسارات كأس العلا للصقور بجوائز 60 مليون ريال 

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
إعلان مسارات كأس العلا للصقور بجوائز 60 مليون ريال 
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الصقور السعودي، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن مسارات كأس العلا للصقور 2023، الذي يقام خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل في محافظة العلا، وخصص له جوائز بقيمة 60 مليون ريال.

كأس العلا للصقور

وبيّن النادي أن كأس العلا للصقور يشتمل على أربعة مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث سيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 12 شوطًا للمُلاك المحليين، فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطًا؛ منها 36 شوطًا موزعة على المشاركين المحليين بواقع 12 شوطًا للمُلاك المحليين، ومثلها للمُلاك المحليين مفتوح، و12 شوطًا للمحترفين المحليين، إلى جانب ستة أشواط للمُلاك الدوليين، ومثلها المحترفين الدوليين.

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6 أشواط للنخبة

وينقسم المسار الثالث إلى ستة أشواط للنخبة؛ تتضمن فئات (حر فرخ- شاهين فرخ) و(جير بيور فرخ- قرموشة جير فرخ) و(جير شاهين فرخ- تبع جير فرخ)، ثلاثة منها للمحليين، ويشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا، وثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، فيما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.

وتبلغ قيمة جوائز المسار الأول في كأس العلا للصقور 4.320.000 ريال يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط، وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 34.260.000 ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، فيما تم تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ 10.500.000 ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين، فيما تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10.200.000 ريال، وهي مخصصة لأشواط المزاين.

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