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إعلان نتائج القبول المبدئي بالجوازات على رتبة جندي للرجال

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
إعلان نتائج القبول المبدئي بالجوازات على رتبة جندي للرجال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال.

طريقة ورابط الاستعلام

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول والدخول عبر منصة أبشر توظيف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

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