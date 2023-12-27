إعلان نتائج القبول المبدئي بالجوازات على رتبة جندي للرجال

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة جندي للرجال.
وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول والدخول عبر منصة أبشر توظيف من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.