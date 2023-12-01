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بسبب أعمال صيانة

إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أمانة محافظة جدة، أمس الخميس، إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أيام.

أعمال صيانة

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن الإغلاق يأتي بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، حيث سيشمل جميع أجزاء الحديقة، بما في ذلك المسطحات الخضراء، والألعاب، والملاعب، والمرافق العامة.

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تحسين مستوى الخدمة

وأكدت الأمانة أن الأعمال الصيانة ستستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار، وضمان سلامتهم أثناء تواجدهم في الحديقة.

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