تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد! إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا أسعار النفط تنخفض بعد اجتماع أوبك+ 73 % من مساحة السعودية مراعٍ العمل التطوعي يوفر للسعودية أكثر من 900 مليون ريال جماهير الأهلي بعد السداسية: حضرت الروح ونطمح في الأفضل الاتحاد يستعيد توازنه في دوري روشن برباعية ضد الخليج النادي الأهلي يُنهي عقدة أبها بدء تطبيق المرحلة الأولى من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك في التأمينات
أعلنت أمانة محافظة جدة، أمس الخميس، إغلاق حديقة الأمير ماجد مؤقتًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أيام.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، أن الإغلاق يأتي بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية، حيث سيشمل جميع أجزاء الحديقة، بما في ذلك المسطحات الخضراء، والألعاب، والملاعب، والمرافق العامة.
وأكدت الأمانة أن الأعمال الصيانة ستستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار، وضمان سلامتهم أثناء تواجدهم في الحديقة.