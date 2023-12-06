إغلاق طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع الخليفة جنوبًا لـ المدينة شمالًا

أعلنت بلدية القطيف، بالتعاون مع مرور القطيف، إغلاق طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع شارع الخليفة عمر جنوبًا حتى تقاطع شارع المدينة المنورة شمالًا؛ بسبب أعمال تطوير.

أعمال تطوير

وأوضحت البلدية، عبر حسابها على منصة إكس، أنه سيتم الإغلاق والبدء بأعمال التطوير اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 23 جمادى الأولى 1445هـ الموافق 7 ديسمبر 2023م.

وأهابت بمرتادي الطريق الالتزام بتعليمات المرور واتباع التحويلات الإرشادية لضمان السلامة على الطريق واستخدام الطرق البديلة حتى الانتهاء من أعمال التطوير.