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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب وجود أعمال صيانة.
وقالت قوات أمن الطرق عبر منصة إكس: ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب وجود أعمال صيانة؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه.
وكانت قوات أمن الطرق دعت في وقت سابق إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق لتحقيق الوقاية والأمان.
يذكر أن طريق جبل كرا أو طريق الهدا هو أحد الطرق الملتوية في السعودية وأعلاها، حيث تصل نهايته في قمة مركز الهدا عند نقطة ارتفاع تزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.