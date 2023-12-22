إغلاق طريق عقبة الهدا الأحد المقبل لمدة 6 ساعات

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أعلنت محافظة الطائف إغلاق طريق عقبة الهدا يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 2023م الموافق 11/ 06/ 1445هـ.
وحددت محافظة الطائف، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، اليوم الجمعة، مدة الإغلاق من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة مساء؛ وذلك بسبب أعمال الصيانة.
ويعد طريق عقبة الهدا أحد طرق العقبات في المملكة وأعلاها، حيث تصل نهايته في قمة مركز الهدا عند نقطة ارتفاع تزيد على 2000 متر فوق مستوى سطح البحر.
ويربط الطريق الطائف بمكة المكرمة عبر الهدا؛ حيث يبدأ الطريق من أسفله عند درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية صيفًا، وينتهي في أعلاه في الطائف عند درجة حرارة لا تتجاوز الـ 30 درجة مئوية، يحدث ذلك التغير في مسافة لا تزيد على 23 كم.