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إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٢ مساءً
إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، الإغلاق المؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين.

جاء ذلك بحسب تغريدة لإمارة منطقة مكة المكرمة على منصة إكس، بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم  أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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