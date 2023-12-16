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إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين بعد ظهر الغد

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
إقامة صلاة الغائب على أمير الكويت في الحرمين الشريفين بعد ظهر الغد
المواطن - فريق التحرير

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صدر التوجيه الكريم بإقامة صلاة الغائب على سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-، أمير دولة الكويت في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر غدًا.

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن صباح اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.

الملك وولي العهد ينعيان أمير الكويت

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا أوضح فيه عن تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي العهد – ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله – رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا – أيدهما الله – عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، وللشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف – رحمه الله – الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء سائلين الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

تغمد الله سمو أمير الكويت بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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