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في اليوم العاشر للمهرجان

إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور 

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
إقامة 8 أشواط نهائية للدوليين وشوطين بالمزاد الدولي لمهرجان الصقور 
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت، اليوم، الأشواط النهائية لمسابقة الملواح للمشاركين الدوليين تحت اسم (كأس الملك عبدالعزيز) لكل فئة، في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023؛ الذي يُنظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة عدد كبير من الصقارين المحترفين والمُلاك من دول الخليج والعالم، ضمن ثمانية أشواط للدوليين، وشوطين لكأس المزاد الدولي، في اليوم العاشر للمهرجان.

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مسكت

واستطاع الصقّار القطري مطر بن علي الكواري الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط شاهين فرخ مُلاك من خلال الصقر (مسكت)، تلاه مواطنه عبدالمحسن بن محمد المري، ثم البحريني عبدالوهاب بن أحمد الهاجري، وفاز الصقّار الإماراتي فالح بن حمد النعيمي بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط شاهين قرناس مُلاك بالصقر (الحاسم)، محققًا المركزين الأول والثالث، وجاء القطري عبدالله بن عامر الكعبي في المركز الثاني.

وحقق الصقّار البحريني محمد بن عبدالوهاب الهاجري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط شاهين فرخ محترفين بصقره (جلمود S60)، وحل ثانيًا مواطنه أحمد بن عبدالوهاب الهاجري، والفريق الإماراتي (F3-S) بالمرتبة الثالثة، لينال بعدها الفريق الإماراتي كأس الملك عبدالعزيز عن شوط شاهين قرناس محترفين بالصقر (SH 44)، محققًا المرتبتين الأولى والثالثة، وجاء ثانيًا في الترتيب البحريني أحمد بن عبدالوهاب الهاجري.

حمد

وحصد الصقّار الكويتي مشعل بن فلاح النون كأس الملك عبدالعزيز عن شوط حر فرخ مُلاك عبر الصقر (حمد)، وجاء ثانيًا البحريني محمد بن عبدالله النعيمي، وفي المركز الثالث محمد بن سعيد جميلة، بينما تمكن الصقّار القطري عبدالله بن سعيد المري من الفوز بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط حر قرناس مُلاك بالصقر (غنام)، وحل ثانيًا الإماراتي حمد بن أحمد مجرن، وسعد بن خالد النعيمي في المرتبة الثالثة.

ونال الصقّار الإماراتي سلطان بن حمد المنصوري كأس الملك عبدالعزيز عن شوط حر فرخ محترفين من خلال صقره (الشامخ)، تلاه القطري مبارك بن عبدالهادي بن نايفة، ثم البحريني سعد بن عبدالله الرميحي، فيما فاز الصقّار القطري مبارك بن عبدالهادي بن نايفة بكأس الملك عبدالعزيز عن شوط حر قرناس محترفين بالصقر (رعد)، وجاء في المركز الثاني مواطنه محمد بن ماضي الهاجري، والفريق الإماراتي (F3-S) ثالثًا.

من جهة أخرى، اقتنص الصقّار برغش بن محمد المنصوري كأس المزاد الدولي في شوط فئة حر فرخ من خلال الصقر (فلاج)، محققًا المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثًا أرميزان بن عبدالله الدوسري، أما كأس المزاد الدولي في شوط فئة جير تبع فرخ ففاز به الصقّار صالح بن محيسن المطيري بصقره (عقال)، تلاه سالم بن سليمان الحميداني، ثم برغش بن محمد المنصوري، في سيطرة تامة للصقارين السعوديين على الشوطين.

 

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