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إكسترا تعلن نيتها إجراء طرح عام لشركة المتحدة الدولية القابضة

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
إكسترا تعلن نيتها إجراء طرح عام لشركة المتحدة الدولية القابضة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، الشركة المتحدة الدولية القابضة، وهي الشركة المالكة للشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل) والتي توفر خدمات التمويل الغير مصرفي لعملائها.

موافقة مساهمي إكسترا

وأوضحت شركة إكسترا، في بيان على “تداول”، اليوم الأحد، أن مجلس إدارتها وافق على الصفقة الجوهرية والتي تخضع لموافقة مساهمي “إكسترا” بموجب المادة (121) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

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وستقوم الشركة المتحدة للإلكترونيات بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وذلك للتصويت على الصفقة الجوهرية فور الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة الجوهرية المقترحة.

تشكيل لجنة متخصصة

وشكل مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن الصفقة الجوهرية طبقاً لأحكام المادة 122 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء المستقلين وهم: محمد أحمد يوسف عبدالملك وعلي محمد علي فرماوي وعبدالعزيز عبدالحميد البسام.

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