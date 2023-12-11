إلزام الأمير هاري بدفع غرامة 60 ألف دولار بعد معركته مع الداخلية البريطانية

أمرت محكمة بريطانية الأمير هاري بدفع غرامة تقدر قيمتها بـ48 ألف جنيه إسترليني (60 ألف دولار) لصحيفة “Mail on Sunday”، بعد أن خسر محاولته شطب جزء من دفاع الصحيفة في قضية تشهير.

قضية تشهير

ورفع دوق ساسكس دعوى قضائية ضد مالكي الصحيفة وهي مؤسسة “أسوشيتدبرس” بسبب مقال عن معركته مع وزارة الداخلية البريطانية بشأن ترتيباته الأمنية.

وقرر قاضي المحكمة العليا أن هذا الجزء الخاص من القضية يجب إحالته إلى المحاكمة. وحكم القاضي نيكلين، بأن الناشر لديه احتمال حقيقي للدفاع عن قضيته. ونتيجة لذلك، أمر القاضي، دوق ساسكس هاري بدفع تكاليف الصحيفة البالغة 48.447 جنيهًا إسترلينيًّا ما يعادل 60 ألف دولار بحلول 29 ديسمبر.

خلاف هاري مع الداخلية البريطانية

وكان المقال الأصلي، الذي نُشر في عام 2022، يتناول خلاف هاري مع قرار وزارة الداخلية برفع حماية الشرطة التلقائية عنه بعد تنحيه عن العائلة المالكة العاملة.

وجاء في عنوان الصحيفة: “كيف حاول الأمير هاري إبقاء معركته القانونية مع الحكومة بشأن الحراس الشخصيين سرًّا؟ ثم بعد دقائق فقط من انتشار القصة، حاولت آلة العلاقات العامة الخاصة به إضفاء طابع إيجابي على النزاع”.

الأمير هاري في مواجهة صحافة بلاده

يعتقد دوق ساسكس أن هذا تشهير، لأنه يهاجم صدقه ونزاهته، ويقول محاموه: إن ما نشرته الصحيفة غير دقيق، واتهموها بالكذب وتضليل الرأي العام.

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين، فسيتم عقد محاكمة التشهير في الفترة ما بين مايو ويوليو من العام المقبل.

هاري خسر حماية الشرطة البريطانية