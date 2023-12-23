إنتر ميلان يهزم ليتشي ويحافظ على صدارته لـ الدوري الإيطالي

حافظ فريق إنتر ميلان على صدارته لـ ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه اليوم على نادي ليتشي بنتيجة 2-0 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان ضد ليتشي

وافتتح اللاعب يان بيسيك التسجيل لفريق الإنتر في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ 77 سجل اللاعب نيكولو باريلا الهدف الثاني للإنتر ليفوز النيراتزوري بالمباراة ويرفع رصيده للنقطة رقم 44 في صدارة الدوري الإيطالي.

أما نادي ليتشي فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ12.

مباريات الجولة الـ17

وكانت مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز لاتسيو على إمبولي بثنائية دون رد، وفاز جنوى على ساسولو بثنائية لهدف، وتعادل ميلان مع ساليرنيتانا بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فيورنتينا على مونزا بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز يوفنتوس على فروسينوني بهدفين لهدف، وفاز بولونيا على أتالانتا بهدف دون رد، وتعادل تورينو مع أودينيزي بهدف لكل فريق، وفاز إنتر ميلان على ليتشي بثنائية دون رد، وفاز هيلاس فيرونا على كالياري بثنائية دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي، اليوم بلقاء روما ونابولي.