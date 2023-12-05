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إنجاز جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد مرور 15 جولة من دوري روشن

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
إنجاز جديد لـ كريستيانو رونالدو بعد مرور 15 جولة من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر إنجازًا جديدًا وذلك بعد مرور 15 جولة من بطولة دوري روشن.

ماذا حقق كريستيانو رونالدو ؟

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة دوري روشن عبر منصة ” إكس” أن رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن خلال الموسم الحالي برصيد 22 هدفًا، ميتروفيتش نجم الهلال ثانيًا حيث ساهم بـ 16 هدفًا، والكاميروني كيفين نكودو لاعب ضمك ساهم بـ 15 هدفًا، المغربي مراد باتنا لاعب الفتح ساهم بـ 14 هدفًا.

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وبعد مرور 15 جولة، جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: ” الهلال في الصدارة برصيد 41 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 30 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 28 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء تاسعًا والوحدة عاشرًا ولكل منهما 19 نقطة.

الطائي في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، الشباب في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الـ14، الأخدود في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة لكل منهما.

أبها في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17 برصيد 12 نقطة، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 8 نقاط.

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