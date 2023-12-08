إنجاز مثير لـ كريستيانو رونالدو في مباراته الـ 1200 في مسيرته

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إنجازًا مثيرًا وذلك بعد وصوله للمباراة رقم 1200 في مسيرته، خلال مشاركته في مباراة الرياض المقامة حاليًّا في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

كريستيانو رونالدو

وسجل رونالدو الهدف الأول للنصر في شباك الرياض في المباراة، ليكون فريق الرياض هو النادي رقم 13 الذي ينجح رونالدو في هز شباكه في الدوري السعودي منذ الانضمام للنصر في يناير من عام 2023.

ووصل عدد أهداف رونالدو في دوري روشن حتى الآن إلى 16 هدفًا في الصدارة ومتفوقًا على الصربي ميتروفيتش لاعب الهلال الذي سجل 14 هدفًا حتى الآن.

يذكر أن النصر بحاجة إلى الفوز على الرياض والوصول للنقطة رقم 37 لتقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى 7 نقاط.