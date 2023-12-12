إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء

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رفع المركز الوطني للإنذار درجة التحذير إلى اللون الأحمر على محافظة تيماء في منطقة تبوك متوقعًا هطول أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
وهطلت فجر اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك خاصة محافظة أملج والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها بعض الشعاب، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.
وكان مركز الأرصاد قد رفع درجة الإنذار المبكر إلى اللون الأحمر على منطقة تبوك خاصة محافظة أملج متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.