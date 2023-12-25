إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر

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رفع المركز الوطني لـ الأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة متوقعًا هطول أمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين.
ولفت المركز إلى أن الظواهر المصاحبة تتمثل في الرياح شديدة السرعة وتدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وجريان السيول وتساقط البرد.
بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية عبر مركز الأرصاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.
ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.