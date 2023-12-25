Icon

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر Icon وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر Icon الاتحاد والنصر لا يخسران الكلاسيكو بعد التقدم Icon حساب المواطن : توفر مستندات الاستقلالية شرط التسجيل كمستقل Icon وكيل أيمن يحيى: اللاعب نصراوي ولم نطلب 8 ملايين للتجديد Icon توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين بين السعودية وقطر برًا Icon عبدالرزاق حمدالله يسعى لمواصلة هز الشباك بالكلاسيكو Icon كريستيانو رونالدو يبحث عن هدفه الأول ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة والدفاع المدني يحذر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع المركز الوطني لـ الأرصاد درجة الإنذار إلى اللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة متوقعًا هطول أمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

ولفت المركز إلى أن الظواهر المصاحبة تتمثل في الرياح شديدة السرعة وتدني الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية وجريان السيول وتساقط البرد.

قد يهمّك أيضاً
عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة

عمر هوساوي يخضع لجراحة ناجحة

أفضل الطرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف iPhone آيفون

أفضل الطرق للحفاظ على عمر بطارية هواتف iPhone آيفون

الدفاع المدني يحذر

بدورها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومتابعة تطورات الحالة الجوية عبر مركز الأرصاد.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى يوم السبت القادم.

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة  (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحره، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

الأرصاد مكة
إنذار أحمر من الأرصاد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن...

السعودية اليوم
حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية
حساب المواطن

حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط...

حساب المواطن
هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟
صحة وطب‎

هل تتأثر الذاكرة بطريقة التنفس أثناء النوم؟

صحة وطب‎
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال انطباق الأهلية في ديسمبر
حساب المواطن

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدعم حال...

حساب المواطن
كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟ مساند يجيب
السعودية اليوم

كم عدد العمالة المنزلية المسموح للمواطن باستقدامها؟...

السعودية اليوم
هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة ضد الهلال ؟
الرياضة

هل تمنع إصابة رونالدو اللاعب من المشاركة...

الرياضة
خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
آخر الاخبار

خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح

آخر الاخبار
أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة
الرياضة

أهداف ميتروفيتش الحاسمة تمنح الهلال 18 نقطة

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه