إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة

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رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في المدينة المنورة حيث توقع تقلبات جوية خلال الساعات القادمة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.