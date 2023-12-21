Icon

هوندا تعلن استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة Icon حل لغز طائرة اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً Icon إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة Icon وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات Icon الأمر بالمعروف تنشر مضامين حملة “اعتناء” في المحلات التجارية والمكتبات برماح Icon شتاء طنطورة استثمار المكان والزمان لتعزيز اقتصاد العلا Icon برنامج ريف: 10 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في عسير Icon إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية Icon مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين Icon الإحصاء: ارتفاع إيرادات تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في المدينة المنورة حيث توقع تقلبات جوية خلال الساعات القادمة.

أمطار  غزير وصواعق رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد.

قد يهمّك أيضاً
تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم

تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك و الجوف و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة
العالم

أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية...

العالم
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي
آخر الاخبار

انتصار وحيد يفصل الهلال عن رقم قياسي

آخر الاخبار
سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر
الرياضة

سالم الدوسري يسعى لفض الشراكة مع الجابر

الرياضة
3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال الأندية
آخر الاخبار

3 أرقام تاريخية لـ حسين الشحات بمونديال...

آخر الاخبار
موعد مباراة الهلال ضد نافباخور
الرياضة

موعد مباراة الهلال ضد نافباخور

الرياضة
مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل
السعودية اليوم

مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت...

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد الأرجنتين

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه