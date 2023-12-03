Icon

سكان غزة يتدافعون للحصول على الطعام من مطبخ خيري في رفح Icon موقف محمد العويس من المشاركة ضد ناساجي Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج Icon الفتح يسعى لضم عبدالله الحمدان Icon مشهد لا يصدق.. طائرة تتجمد في مطار ميونخ Icon سوق الأولين في موسم الرياض يعرض البضائع التراثية والحديثة Icon منصة سفير تبدأ قبول طلبات الابتعاث عبر مسار التميز Icon الطاير يستذكر طلبه ثوبًا من والده أثناء طفولته: كان وجهه يتمعر خجلًا Icon باريس سان جيرمان يُعزز صدارته بثنائية ضد لوهافر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة تشيلسي ضد برايتون

إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، إنزو فرنانديز في تسجيل هدفه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة برايتون.

تقدم تشيلسي ضد برايتون

ويلعب تشيلسي ضد برايتون الآن على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم البلوز بنتيجة 2\1 مع نهاية أحداث الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
نجاح قوي لأول صندوق استثماري في آسيا يتتبع الأسهم السعودية

نجاح قوي لأول صندوق استثماري في آسيا يتتبع الأسهم السعودية

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 

قصة نجاح ريادية سعودية في مهرجان الوليمة: السر في الأصالة النجدية 

تشيلسي
لاعبو الفريق – المصدر @ChelseaFC

إنزو فرنانديز يهز الشباك

ونجح إنزو فرنانديز في تسجيل الهدف الأول لتشيلسي ضد برايتون عند الدقيقة 17، عندما قابل رأسية مميزة من زميله الفرنسي بينوا بادياشل، ليهز الشباك، ويحرز أول أهدافه في البريميرليج.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فرنانديز نجح في تسجيل أول هدف له مع تشيلسي خلال مباراته رقم 31 مع البلوز، وذلك بعدما قام بـ43 تسديدة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

إنزو فرنانديز
إنزو – المصدر @ChelseaFC

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أنه قبل مباراة تشيلسي ضد برايتون، كان إنزو فرنانديز قد وجه أكبر عدد من التسديدات دون أن يسجل بين لاعبي البريميرليج هذا الموسم بـ22 تسديدة.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن إنزو فرنانديز أصبح رابع لاعب أرجنتيني يسجل لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كل من؛ هرنان كريسبو، خوان سيباستيان فيرون وجونزالو هيجواين.

إنزو فرنانديز
إنزو – المصدر @AlArabiya_spt

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه