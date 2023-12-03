إنزو فرنانديز يسجل أول أهدافه في البريميرليج

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، إنزو فرنانديز في تسجيل هدفه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مواجهة برايتون.

تقدم تشيلسي ضد برايتون

ويلعب تشيلسي ضد برايتون الآن على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم البلوز بنتيجة 2\1 مع نهاية أحداث الشوط الأول.

إنزو فرنانديز يهز الشباك

ونجح إنزو فرنانديز في تسجيل الهدف الأول لتشيلسي ضد برايتون عند الدقيقة 17، عندما قابل رأسية مميزة من زميله الفرنسي بينوا بادياشل، ليهز الشباك، ويحرز أول أهدافه في البريميرليج.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن فرنانديز نجح في تسجيل أول هدف له مع تشيلسي خلال مباراته رقم 31 مع البلوز، وذلك بعدما قام بـ43 تسديدة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أنه قبل مباراة تشيلسي ضد برايتون، كان إنزو فرنانديز قد وجه أكبر عدد من التسديدات دون أن يسجل بين لاعبي البريميرليج هذا الموسم بـ22 تسديدة.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن إنزو فرنانديز أصبح رابع لاعب أرجنتيني يسجل لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كل من؛ هرنان كريسبو، خوان سيباستيان فيرون وجونزالو هيجواين.