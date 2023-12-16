إنستجرام يطرح قوالب جديدة لـ القصص

طرح إنستجرام ميزة يمكن أن تساعد المستخدمين على الاستمتاع بمزيد من المرح مع القصص بدءًا من اليوم، حيث سيكون لديك القدرة على إنشاء قوالب جديدة، وفقًا لتقرير engadget.

مشاركة قصص وقوالب جديدة

إنستجرام ويقولسيكون الأشخاص قادرين على تطوير ومشاركة قوالب Add Yours المخصصة عن طريق تثبيت صور GIF والنصوص وصور المعرض في قالب القصة.

ولإنشاء قالب Add Yours، عليك باتباع الخطوات التالية:

قم بإضافة صور GIF والنصوص والصور التي تريد تضمينها في قصتك. انتقل إلى علبة الملصقات. حدد إضافة قوالب خاصة بك. اختر العناصر (النص والصور وملفات GIF) التي تريد تضمينها في القالب، وإليك النقطة المهمة: بمجرد مشاركة قالب أضيف لك في إحدى القصص، يمكن لأي شخص آخر استخدامه وإضافة لمساته الخاصة.

تشجيع الآخرين على مشاركة الصور

وإذا كنت تريد البحث عن قالب شخص آخر، فاضغط على المطالبة “أضف قالبك” عندما ترى قالبًا في قصته، سينقلك هذا إلى الكاميرا، حيث يمكنك رؤية جميع العناصر التي تشكل جزءًا من القالب والتلاعب بها وإضافة العناصر الخاصة بك وما إلى ذلك، وإذا ضغطت على الوجوه التي تظهر على الجانب الأيسر من الملصق، فيمكنك معرفة الأشخاص الآخرين الذين وضعوا طابعهم الخاص على القالب.

أما بالنسبة لما يمكنك فعله باستخدام قوالب “أضف لك”، فالأمر متروك لك حقًا، ويمكنك إنشاء اختبار، أو بدء اتجاه لإظهار المتابعين حول مساحة العمل الخاصة بك، أو تشجيع الأشخاص على مشاركة الصور.

كما أن إحياء مثل هذه المطالبات بالصور وملفات GIF يمكن أن يساعدها في التميز وعرض القالب الخاص بك ومشاهدته من قبل آلاف المستخدمين الآخرين، وطرح إنستجرام قوالب لـ Reels العام الماضي.