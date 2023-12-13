إنفانتينو مهنئًا بنزيما: إنجاز مذهل للاعب عظيم

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، رسالة إلى قائد فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، بعد إنجازه في كأس العالم للأندية.

إنقانتينو يُشيد بإنجاز بنزيما

وشارك كريم بنزيما في مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ونجح في تسجيل هدف، ليصبح أول لاعب يهز الشباك في 4 نسخ مختلفة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر إنفانتينو عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، صورة له مع بنزيما خلال تسليمه الميدالية الذهبية لكأس العالم للأندية في النسخة الماضية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

وعلق إنفانتينو على الصورة، قائلًا: “تهانينا بنزيما، لقد أصبحت أول لاعب يسجل في 4 نسخ لكأس العالم للأندية.. إنجاز مذهل للاعب عظيم، أطيب تمنياتي لك في هذه النسخة من البطولة”.

فوز الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

ولعب الاتحاد ضد أوكلاند سيتي بالأمس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في المباراة الافتتاحية بكأس العالم للأندية 2023، ونجح في العميد في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد موعدًا مع نظيره الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور التالي من مونديال الأندية، وستُقام المباراة، مساء يوم الجمعة المقبل.