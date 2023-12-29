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مع تقليص قائمة أندية دوري روشن إلى 25 لاعبًا

إهدار للمال ويُعاقب مزاجية المحترف .. أبرز التعليقات بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 لاعبين

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
إهدار للمال ويُعاقب مزاجية المحترف .. أبرز التعليقات بعد زيادة عدد الأجانب لـ 10 لاعبين
المواطن - محمد سمعه

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علق مجموعة من الإعلاميين الرياضيين والقانونيين على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أُعلن اليوم الجمعة، بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين بداية من الموسم المقبل 2024/ 2025.

وكان اتحاد القدم قرر تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي إلى 25 لاعبًا، بعدما كان العدد 30، وذلك مع بداية الموسم المقبل.

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زيادة عدد الأجانب قرار غريب

البداية كانت مع الإعلامي الرياضي والناقد فلاح القحطاني الذي قال عبر حسابه في منصة “إكس”: “مع كامل الاحترام لمن أصدر القرار ، قرار غريب وهدر مالي دون الاستفادة الكاملة من اللاعبين الأجانب ، 8 لاعبين فقط يلعبون في كل مباراة في الدوري “ولاعبان 2 أجنبيين” مدفوع أجرهم كاملًا يتّكون في بيوتهم كل مباراة ، أتمنى مراجعة القرار أما فتح عدد المشاركين أو إلغاء القرار”.

نادي الاتحاد ضد الشباب

أما الناقد الرياضي محمد البكيري فأثنى على القرار قائلًا عبر حسابه في منصة “إكس”: “إلى عصر جديد في عالم الاحتراف، ووداعًا لمزاجية المحترف في الدوري السعودي”.

بينما قال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في منصة “إكس”: “بعد أشهر من انفرادنا بالحديث عن (الاستثناء) الذي استفاد منه نادي الاتحاد واقتراحنا تعديل النظام، ها هو القرار التصحيحي يصدر اليوم”.

وأضاف: “الاتحاد السعودي يؤكد ما ذكرناه من أن تسجيل نادي الاتحاد لأكثر من 8 لاعبين أجانب كان مخالفًا للنظام؛ حيث إن (السماح) للأندية بتسجيل 10 لاعبين ابتداءً من الموسم القادم يعني أن ذلك (ممنوع) حاليًّا، كل الأمنيات بمزيد من التوفيق والنجاحات لاتحاد الكرة ولجميع أنديتنا”.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @SPL

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