إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

أكدت منصة إيجار أن تحويل مبلغ الإيجار من المستأجر إلى المؤجر يستغرق 5 أيام عمل.

وكان تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أكد يوم أمس أنه سيتم توفير ميزة إضافية في منصة إيجار يتم إطلاقها الشهر القادم، بعدم السماح للدفع خارجها، وذلك للحد من وجود أطراف تستغل الوسطاء في بياناتهم.

تطبيق الأنظمة

وقال المفرج خلال لقاء مع قناة “العربية”: إنه يتم إيقاع العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري، وذلك بإيقاف المخالف بشكل مباشر، ولكن ينص النظام أنه في حالة وجود شبهة أو جناية أو مخالفة في نظام آخر أشد يتم إحالته للجهات الأمنية حتى يكون هناك عقوبة أشد في حالة ثبوت الشبهة.

توثيق العقود عبر إيجار

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة إيجار تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق ” إيجار” إذ تجاوزت، العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.