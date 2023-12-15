إيقاف تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1130) وتاريخ 30 /04/ 1445هـ بشأن إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في عدد من المدن السعودية.
ونص قرار وزير النقل على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.