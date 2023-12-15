Icon

خطيب المسجد النبوي : التوحيد دعوة كل الرسل وإن اختلفت شرائعهم Icon سالم الدوسري الصفقة التي يتمناها منصور البلوي للاتحاد Icon غوارديولا يكشف موقف هالاند من مونديال الأندية 2023 Icon تحذير: طريقة جديدة لسرقة رصيدك في البنك دون بيانات البطاقة Icon خطيب المسجد الحرام: كلما اشتد الكرب اقترب النصر Icon الهلال يسعى لمعادلة رقم نصر كارينيو Icon رقم خاص ينتظر حسين الشحات بكأس العالم للأندية Icon الأمير هاري يحصل على 180 ألف دولار تعويضًا في دعوى اختراق هاتفه Icon كريم بنزيما يبحث عن هدفه السادس بمونديال الأندية Icon الاتحاد لا يعرف الخسارة ضد الأهلي المصري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقيد بعدد المركبات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد

إيقاف تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
إيقاف تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1130) وتاريخ 30 /04/ 1445هـ بشأن إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في عدد من المدن السعودية.

إيقاف ترخيص سيارات الأجرة العامة

ونص قرار وزير النقل على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

قد يهمّك أيضاً
استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي

استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي

بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن

بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن...

التجديد بعدد السيارات الموجودة

كما نص القرار على أن يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.
كما نص القرار أيضا بالنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه