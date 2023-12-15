إيقاف تراخيص وإضافة سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1130) وتاريخ 30 /04/ 1445هـ بشأن إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة في عدد من المدن السعودية.

إيقاف ترخيص سيارات الأجرة العامة

ونص قرار وزير النقل على إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، ويستثنى من ذلك طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات المقيّدة في الهيئة، وطلبات إضافة السيارات التي يوجد ما يثبت شراءها قبل تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات وتسجيل السيارات من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

التجديد بعدد السيارات الموجودة

كما نص القرار على أن يتم تجديد التراخيص في نشاط الأجرة العامة بالمدن التالية: (الرياض، المدينة المنورة، جدة، حاضرة الدمام)، بعدد السيارات المتوفرة لدى المنشأة عند تقديم طلب التجديد.

كما نص القرار أيضا بالنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر.