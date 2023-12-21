إيقاف مناقشات دمج سينومي سنترز وسينومي ريتيل

أعلنت شركتا المراكز العربية – سينومي سنترز، وفواز عبد العزيز الحكير وشركاه – سينومي ريتيل، اليوم الخميس، أن مجلسي إدارة الشركتين اتفقا على إنهاء المناقشات بشأن دمج أعمال الشركتين حتى إشعار آخر.

إيقاف مناقشات الدمج

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين على تداول، اليوم، إنهما لا تزالان تؤمنان بالمزايا الاستراتيجية للدمج المحتمل، ويعتقد مجلسا إدارة الشركتين أن الظروف والتوقيت ليسا مناسبين حاليًا لدمج أعمال الشركتين.

وأكدتا التزامها بالمشاركة في الصفقات التي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المعنية، وأنهما تكبدتا بعض التكاليف الخاصة بالمستشارين فيما يتعلق بالمناقشات الخاصة بالدمج.